Scatta l'allerta meteo ma non piove: cos'è successo il 1° maggio

Temporali, brutto tempo e addirittura una allerta meteo della protezione civile. A Milano avrebbe dovuto essere un 1° maggio caratterizzato dal maltempo quello dell'altroieri e, invece, la Madonnina si stagliava su un cielo blu lapislazzuli. La domanda è una sola: cos'è successo? "L'assenza di precipitazioni è riconducibile ad una traiettoria più orientale dell'impulso instabile in entrata sul Nord-Italia, rispetto alle attese - ha spiegato Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo interpellato da MilanoToday -. Si tratta di poche decine di chilometri ma quanto basta per tagliare fuori Milano dalle deboli piogge che invece hanno coinvolto le zone centro-orientali della Lombardia".

Nei prossimi giorni, comunque, non sono previste precipitazioni su Milano. "Questa settimana avremo un tempo solo a tratti instabile su Milano - ha puntualizzato Colombo -. Le maggiori probabilità per acquazzoni pomeridiani saranno infatti confinate alle zone montuose; per le pianure non si possono escludere ma risulteranno sparse e di breve durata. Il contesto prevalente sarà quindi asciutto, con clima tipico per inizio maggio (22-23°C i valori massimi diurni), e Sole alternato a fasi più nuvolose".

Le piogge delle scorse settimane hanno alleviato il problema della siccità ma la situazione è ben lontana dal risolversi. A Milano manca acqua e ne manca tanta. Un indicatore in grado di restituire il polso della situazione è il livello idrometrico del Lago Maggiore, bacino da cui dipendono Naviglio Grande, canale Villoresi e Ticino. Attualmente il lago è circa 17 centimetri sopra lo zero idrometrico. Il livello è basso dato che la media di questo periodo si aggira intorno ai 92 centimetri sopra lo zero. Praticamente nel Verbano mancano 150 miliardi di litri di acqua stando all'equazione 1 cm uguale a 2 miliardi di litri. "Manca ancora all'appello una perturbazione atlantica vera e propria, in grado di portare precipitazioni diffuse su tutto il territorio, che peraltro risulterebbero alquanto gradite considerato l'importante deficit idrico che continua a caratterizzare la Lombardia e in generale tutto il Nord-Italia, soprattutto l'area occidentale", ha puntualizzato Colombo.