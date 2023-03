A Milano torna la pioggia (ed è una buona notizia)

A Milano e su tutto il nord-ovest dell'Italia tornerà la pioggia. Una situazione che arginerà la siccità che da mesi sta mettendo in ginocchio tutta la pianura padana e le sue produzioni agricole. Le perturbazioni, secondo le previsioni, dovrebbero fare breccia tra la giornata di lunedì e martedì. "Sebbene si tratterà di un passaggio veloce, accumuli abbondanti potranno riguardare anche il Nordovest", ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.

Le piogge saranno frutto di "un impulso di aria fredda di matrice artica marittima che entrerà in contrasto con l'aria caldo umida presente sul settore meridionale europeo formando un compatto sistema temporalesco che in un letto di correnti occidentali transiterà su tutta l'Italia o quasi", ha precisato l'esperto.

Il calo termico favorirà "anche delle nevicate non solo sulle Alpi ma anche in Appennino e fino a quote di alta collina o bassa montagna - ha proseguito l'esperto -. Il tutto sarà condito da una forte ventilazione che resterà attiva almeno fino a mercoledì-giovedì". A Milano, più nel dettaglio, la pioggia dovrebbe iniziare a cadere nella serata di lunedì e dovrebbe proseguire per tutta la notte fino a martedì mattina.