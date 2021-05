Allerta meteo gialla a Milano per tutta la giornata di lunedì

Allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per la giornata di lunedì 24 maggio a Milano. Palazzo Marino informa che è attivo a partire dalla mezzanotte di lunedì il Coc, il Centro Operativo Comunale in via Drago, che segue l'evoluzione del maltempo in caso di allerta. Sono operative anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di MM.

Le previsioni meteo a Milano per lunedì 24 maggio

Le previsioni del meteo all'interno della Regione secondo l'Arpa: dalle prime ore del mattino ci sarà un progressivo aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso ovunque; dal tardo pomeriggio nuvolosità in attenuazione a partire dalle pianure occidentali, con irregolari schiarite in estensione verso est. Ci saranno precipitazioni dalle prime ore deboli sparse sui rilievi nordoccidentali, in progressiva estensione e diffusione su tutta la regione, anche a carattere di rovescio, con valori localmente moderati sulle zone centro-orientali. Fenomeni in attenuazione o esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest.

Le temperature minime restano stazionarie, le massime sono in sensibile calo. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 17 °C. Lo zero termico sarà intorno a 2200 metri sui rilievi settentrionali, intorno a 2800 metri altrove. I venti saranno in pianura deboli orientali, in montagna deboli meridionali con locali rinforzi sulle creste di confine.