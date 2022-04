A Milano torna la pioggia. Dopo un secco inverno e un arido inizio di primavera - fattori che hanno innescato una forte siccità - su tutta la Lombardia tornerà l'acqua. Tutto merito di una perturbazione di origine atlantica che da mercoledì inizierà il suo tragitto verso l'Italia.

Le prime gocce di pioggia sulle guglie del Duomo dovrebbero arrivare nella giornata di giovedì. "Solo da giovedì però il minimo di bassa pressione sarà in una posizione tale da determinare piogge diffuse, anche a carattere temporalesco su diverse regioni, soprattutto quelle centro settentrionali e da venerdì anche al Sud", ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.

La pioggia caratterizzerà le giornate di giovedì, venerdì e ci saranno strascichi anche il weekend del ponte. "Al momento sembra che il weekend 23-24 aprile e il giorno della Liberazione del 25 aprile possano risultare migliori ma non senza qualche locale situazione instabile che andrà meglio definita", ha puntualizzato l'esperto di 3Bmeteo.

Le precipitazioni dei prossimi giorni, comunque, non sistemeranno il problema della siccità: sulle montagne c'è poca neve, nei grandi laghi lombardi scarseggia l'acqua e lo stesso nei fiumi. Crisi idriche come questa si sono già verificate in passato ma negli ultimi decenni non si erano mai manifestate in inverno, quando terreni e falde acquifere si riforniscono in vista dell’estate. Una situazione anomala che nei giorni scorsi aveva portato Federparchi Lombardia a chiedere un incontro con le istituzioni per capire come gestire questo evento.