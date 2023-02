A Milano sta per tornare la pioggia

L'anticipo di primavera che ha regalato belle (e asciutte) giornate di sole a Milano è arrivato al capolinea e lascerà presto spazio alla pioggia. "Nel corso della settimana di Carnevale infatti l'anticiclone che staziona da giorni sull'Europa centro-occidentale verrà smantellato dalla discesa di correnti di aria artica marittima che al suo posto, tra Francia e Penisola Iberica, scaveranno una vasta area depressionaria", ha spiegato Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo.

A inizio settimana comincerà ad aumentare la nuvolosità "specie sulle aree pianeggianti della Lombardia, ma sarà solo dopo il Martedì Grasso che le nuvole prenderanno il sopravvento definitivo sul Sole - ha puntualizzato Berlusconi -. Seppur i dettagli previsionali rimangano ancora incerti, tra mercoledì 22 e giovedì 23 tornerà probabilmente dopo molti giorni a farsi vedere la pioggia (ancora poca) su gran parte della regione, comprese le città di Milano, Monza, Como, Lecco e Brescia e qualche nevicata in montagna sopra i 1200-1500 metri".

Una perturbazione più intensa e carica di acqua potrebbe arrivare per il prossimo weekend. "Nella seconda parte della settimana, in vista del weekend del 25-26 Febbraio, aumenteranno le probabilità per il transito di una perturbazione ben organizzata con fenomeni finalmente diffusi e di una certa consistenza e che potranno finalmente alleviare il problema della scarsità d'acqua che affligge ormai da mesi la nostra regione, oltre a riportare nevicate abbondanti in quota sulle nostre montagne", ha precisato l'esperto.

Le temperature, infine, rimarranno "su valori comunque superiori alle medie stagionali, saranno in aumento le minime notturne e in diminuzione i valori massimi", ha concluso l'esperto.