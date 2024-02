Quando smetterà di piovere a Milano: le previsioni

Ombrelli aperti tutto il weekend a Milano. La pioggia che ha iniziato a cadere nella serata di venerdì continuerà a bagnare abbondantemente prati, strade e tetti di Milano fino a domenica sera. Tutto merito di una profonda spaccatura atlantica associata al minimo di bassa pressione nei pressi dell'Irlanda che ha affondato le sue radici sull'Europa, spiegano i meteorologi di 3Bmeteo.

Sabato 10 febbraio sarà la giornata più piovosa del weekend, tanto che secondo gli esperti meteo cadranno dal cielo oltre 40 millimetri di pioggia. Precipitazioni ma anche vento, dato che tutta la giornata sarà caratterizzata da vento che soffierà in direzione est-sud-est con una media di 13 km/h (raffiche a 30km/h).

Decisamente meno piovosa, invece, la giornata di domenica, quando le precipitazioni saranno circa 3,5 millimetri. Le temperature, invece, non risulteranno fredde: di notte la colonnina di mercurio ondeggerà tra i 7 e i 9°C, mentre di giorno non andrà oltre i 10-11°C. Lunedì e per il resto della prossima settimana, invece, è previsto sole e beltempo, accompagnato da temperature leggermente più calde.