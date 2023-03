A Milano arriva la pioggia (ma sarà poca)

Qualche goccia di pioggia, il quantitativo giusto per bagnare i prati di Milano ma non abbastanza per risolvere l'affaire siccità. È quello che accadrà nella giornata di venerdì 31 marzo. Durante tutto l'arco della giornata le condizioni meteo in Lombardia saranno generalmente instabili con cieli nuvolosi e precipitazioni a carattere sparso. "Permane un flusso dai quadranti occidentali che porta con sé aria umida di matrice atlantica", ha spiegato afferma Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.

"Le zone coinvolte dalle precipitazioni saranno principalmente quelle alpine e prealpine nelle ore diurne, generalmente di debole o moderata intensità. Attenzione invece alla serata - ha spiegato Buscemi - quando l'ingresso di aria più fredda potrebbe provocare l'innesco di fenomeni a carattere di rovescio o temporale su Prealpi e alte pianure".

Tutto cambierà nel giro di qualche ora. "Le condizioni torneranno a migliorare nel corso del weekend, con tempo generalmente asciutto in pianura e temperature in nuovo rialzo su valori anche superiori ai 20°C - ha precisato l'esperto -. Tuttavia l'aria fredda presente in quota provocherà lo sviluppo di nubi e locali precipitazioni nelle ore centrali del giorno sui crinali alpini orientali. Più mite e stabile invece sui settori occidentali, specialmente sulle sponde del Lago di Como, dove il Föhn soffierà a intermittenza garantendo un weekend dal sapore primaverile".

"La situazione non è destinata a cambiare per l'inizio della prossima settimana - ha concluso Buscemi -. L'ingresso di aria più fredda e secca da Est permetterà un generale miglioramento e una diminuzione delle temperature, con un po' di freddo che si farà sentire specialmente nelle ore notturne e al primo mattino".