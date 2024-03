Sarà una settimana carica di pioggia: ecco le previsioni

Piogge intense per buona parte della settimana. È quello che succederà a Milano secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Tutto merito di una circolazione circolazione depressionaria che sta portando diverse perturbazioni sulla Lombardia e sull’Italia.

“Il doppio passaggio perturbato di martedì e mercoledì sarà seguito da una relativa tregua dalla giornata di giovedì, grazie al rinforzo dell'anticiclone tra il Mediterraneo centrale e la Penisola Balcanica - ha puntualizzato Lorenzo Badellino di 3Bmeteo -. Si dovranno però preventivare alcuni rovesci su parte del Nord Italia, specie a ridosso dei rilievi, così come sulle regioni tirreniche settentrionali, in primis sulla Toscana, ma sul resto d'Italia le condizioni si manterranno più soleggiate. Nel frattempo sulla Penisola Iberica andrà scavandosi una sempre più profonda area depressionaria di origine atlantica, ostacolata nel suo movimento verso est proprio dall'anticiclone di blocco che andrà rinforzando sui Balcani. Si attiverà così un intenso richiamo di miti correnti di Scirocco che risaliranno lo Stivale e si addosseranno alle regioni alpine e in particolare al Nordovest, determinando un probabile nuovo peggioramento del tempo tra venerdì e sabato”.

Non sono ancora chiare, invece, le previsioni per il fine settimana. “Tra Pasqua e Pasquetta - ha proseguito Badellino - l'area depressionaria potrebbe cominciare a spostarsi verso est, complice il graduale cedimento dell'anticiclone di blocco sui Balcani, con conseguente peggioramento non solo su gran parte del Nord Italia, ma anche sulle regioni tirreniche settentrionali e con possibilità di fenomeni localmente intensi a ridosso dei rilievi, tanto che non sarebbero esclusi locali nubifragi”.