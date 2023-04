A Milano arriverà (ancora) tanta pioggia

Ancora due giornate di sole, poi pioggia. Tanta pioggia. Acqua che sarà una vera manna dal cielo per la pianura padana che da quasi due anni sta facendo i conti con una siccità devastante (le ultime precipitazioni hanno alleviato la situazione, ma il deficit idrico è lontano dall'essersi risolto). È quello che succederà tra domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio secondo gli esperti di 3Bmeteo.

"La prevalente stabilità atmosferica che caratterizzerà i prossimi giorni non sarà duratura e proprio in corrispondenza del lungo weekend del 1° maggio l'anticiclone comincerà a cedere - ha puntualizzato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Le prime avvisaglie si avranno sabato nel pomeriggio-sera, dopo una giornata in gran parte soleggiata e calda".

Le precipitazioni saranno significative. Nella giornata di domenica sono attesi 16mm di pioggia, circa 13 il 1° maggio. Il maltempo dovrebbe fare marcia indietro nella giornata di martedì 2 lasciando spazio a sole e temperature primaverili. Le precipitazioni, tuttavia, potrebbero accompagnare gran parte del mese di maggio. "L'ultimo aggiornamento del modello di calcolo europeo (Ecmwf) conferma un cambio di scenario per la seconda settimana di maggio verso condizioni di Nao negativa - ha puntualizzato Davide Sironi di 3Bmeteo -. La Nao in fase negativa si caratterizza per valori di geopotenziale e pressione atmosferica inferiori alla norma del periodo sul medio Atlantico - ha precisato l'esperto -. L'anticiclone delle Azzorre si ritrae nella sua area di origine permettendo l'inserimento di perturbazioni atlantiche verso l'Europa centrale e l'Italia". In breve: potrebbero arrivare (ancora) piogge sull'Italia e in particolare sul nord-ovest. E questa è una bella notizia.