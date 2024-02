A Milano pioverà ancora tanto: ecco le previsioni

Qualche ora con leggeri e timidi raggi di sole. Poi ancora pioggia. Tanta pioggia. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano dove il weekend sarà (ancora) bagnato da precipitazioni.

“Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, la perturbazione in azione sulla Lombardia mollerà la presa e comincerà a spostarsi verso sud, favorendo il subentro di parziali schiarite in estensione dalle Alpi - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Quella di giovedì sarà una giornata di attesa, con schiarite alternate ad annuvolamenti e assenza di piogge fino al pomeriggio. Entro sera però un fronte in risalita da sud, pilotato da un vortice che dalla Sardegna raggiungerà l’Italia centrale, determinerà una recrudescenza del maltempo in Lombardia con deboli fenomeni che dalle zone di pianura prossime al corso del Po si estenderanno fino all’arco alpino”.

“Venerdì la perturbazione entrerà nel vivo e le piogge si intensificheranno su tutta la nostra regione risultando più frequenti sulle province di Varese, Lecco, Como, Monza e Milano e tendendo ad attenuarsi in serata su quella di Brescia - ha puntualizzato l’esperto meteo -. Tornerà a nevicare moderatamente sulle Alpi oltre i 1500m circa. Sabato la perturbazione si attarderà sulla Lombardia con altre piogge e rovesci sparsi che risulteranno più frequenti tra alte pianure e zone alpine, dove non sono esclusi alcuni temporali e nevicherà oltre i 1300/1500m. I fenomeni tenderanno invece ad attenuarsi sulle pianure meridionali, dove entro sera subentrerà qualche schiarita”.

La pioggia tornerà a breve. “Domenica - ha terminato il meteorologo - a brevissima distanza giungerà una nuova perturbazione, questa volta dall’Atlantico, che si sovrapporrà alla precedente determinando una intensificazione del maltempo con piogge e rovesci che diverranno ancora abbondanti e con nuove nevicate sull’arco alpino oltre i 1000/1200m”.