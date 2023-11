Oggi a Milano potrebbe cadere metà della pioggia (media) di novembre

È grigio il cielo sopra Milano e rimarrà così per tutta la giornata di giovedì 2 novembre. Tutto "merito" di una intensa perturbazione innescata dalla tempesta atlantica Ciaran che sta portando pioggia e maltempo su tutto il nord Italia.

Su Milano pioverà tanto. Stando alle previsioni di 3Bmeteo a Milano potrebbero cadere circa 40 millimetri di acqua in 24 ore. Una cifra abbastanza elevata, soprattutto perché nella città della Madonnina nel mese di novembre cadono circa 75 mm di pioggia. L'acqua di un mese, dunque, potrebbe essere condensata in poche ore. Andrà peggio su altre zone: "sulle prealpi lombarde sono attesi picchi pluviometrici di 80-100mm e saranno possibili locali criticità idro-geologiche - ha spiegato Lorenzo Badellino, esperto del portale meteo -. Sulle Alpi sarà l’occasione per il ritorno della neve a quote o prossime o leggermente inferiori a 2000m, in calo a 1300m nella notte successiva quando dalla Svizzera affluirà aria più fresca al seguito del fronte".

"Venerdì la perturbazione sfilerà verso est e il tempo migliorerà con ampie schiarite al mattino in estensione da ovest, mentre sulle Alpi confinali permarrà una certa variabilità con qualche fioco di neve dai 1300m - ha puntualizzato lo scienziato -. Sabato una nuova perturbazione atlantica sarà causa di una recrudescenza di piogge e rovesci dal pomeriggio, in estensione verso est al resto della regione entro sera. Attesi fenomeni a tratti intensi, nevosi sulle Alpi oltre i 1300m, che si protrarranno fino al mattino di domenica, anche se nel corso della giornata le condizioni dovrebbero tornare a migliorare".