Mai così poca pioggia a Milano da oltre 200 anni

Le piogge delle ultime settimane non devono creare illusioni: Milano è ancora stretta nella morsa della siccità. All'ombra della Madonnina manca acqua e ne manca tanta. Secondo i dati di 3Bmeteo i primi quattro mesi del 2022 (gennaio-aprile) sono tra i più secchi degli ultimi 200 anni. Un indicatore in grado di restituire il polso della situazione è il livello idrometrico del Lago Maggiore, bacino da cui dipendono Naviglio Grande, canale Villoresi e Ticino. Attualmente il lago è circa 17 centimetri sopra lo zero idrometrico, un livello basso dato che la media di questo periodo si dovrebbe aggirare intorno ai 90 centimetri sopra lo zero.

Nei prossimi giorni, tuttavia, sono previste piogge. "Nel corso della settimana la Lombardia sarà alla prese con la tipica variabilità di stampo primaverile - ha detto a MilanoToday Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo -. Quasi tutti i giorni avremo a che fare con nubi irregolari alternate a schiarite, acquazzoni e temporali a carattere sparso che prediligeranno le aree alpine, prealpine e pedemontane ma che a tratti potranno interessare anche le zone pianeggianti, specie tra pomeriggio e sera".

Pioggia ma non ovunque: "I fenomeni saranno tuttavia a macchia di leopardo e molte zone rimarranno anche all'asciutto - ha puntualizzato l'esperto -. Mancherà infatti una vera e propria perturbazione organizzata in grado di portare piogge diffuse e quantitativi pluviometrici ben distribuiti su tutto il territorio: ciò non permetterà quindi di risolvere la situazione di siccità che affligge la nostra regione da ormai molti mesi".