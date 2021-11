Temperature più basse e tanta pioggia: il maltempo colpisce Milano

Pioggia, tanta pioggia. A Milano sarà una settimana dal carattere novembrino quella fino a domenica 7 novembre.

Tutta colpa di una perturbazione nord-atlantica che investirà la Lombardia a partire da mercoledì 3 novembre. "Fin dal mattino acquazzoni e rovesci tenderanno a interessare tutta la regione, pur alternati a pause asciutte sulle pianure - ha puntualizzato Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo -. In serata rischio di acquazzoni, anche a carattere temporalesco, localmente intensi. Gli accumuli risulteranno abbondanti specie sulla fascia prealpina e pedemontana (fino a 60/80 mm complessivi)".

"Nella notte tra mercoledì e giovedì ancora piogge e rovesci che tenderanno a concentrarsi sui settori settentrionali della regione e poi a esaurirsi nel corso della giornata di giovedì 4 novembre - ha puntualizzato il meteorologo -. Attese nevicate in montagna dai 1400-1600 metri, in calo anche a quote inferiori a fine evento.

Le previsioni meteo a Milano

Mercoledì 3 Novembre giornata perturbata con piogge e acquazzoni a più riprese nel corso del giorno, localmente intensi la sera. Temperature 10/12°C. Giovedì 4 Novembre residua instabilità nella notte con acquazzoni e possibili temporali, in giornata più soleggiato. Temperature 8/15°C. Da venerdì 5 Novembre più soleggiato, anche se rimane un po' incerta l'evoluzione per il weekend.