Finalmente a Milano arriva la pioggia

A Milano torna la pioggia. Dopo un arido inverno e un secco inizio di primavera sono destinati ad aumentare i giorni di pioggia del 2022 (per ora il contatore è fermo a 5, l'ultima precipitazione risale al 19 febbraio). Dalle latitudini artiche, infatti, si sta preparando un affondo di aria fredda che punterà la Penisola Iberica nella prima parte della settimana e attiverà una circolazione di bassa pressione da cui si dipartirà una perturbazione diretta verso l’Italia.

Le nuvole - come precisato a MilanoToday dal meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino - raggiungeranno la Lombardia mercoledì favorendo il ritorno di qualche pioggia già dalle primissime ore della giornata, in estensione dalle zone occidentali verso est, mentre in montagna cadrà un po’ di neve dai 1200m/1500m.

Gli esperti hanno precisato che non saranno fenomeni intensi, ma sarà quanto meno l’occasione per bagnare i terreni aridi. Già perché è l'agricoltura che sta soffrendo di più questa marcata siccità tanto che la Regione ha ventilato l'ipotesi di "tagliare" l'acqua ai fiumi per dirottarla nei canali che dissetano i campi.

Le previsioni meteo a Milano

"Le nubi andranno aumentando nel corso di martedì, anche se si tratterà inizialmente di velature e nubi alte e stratificate che offuscheranno il cielo, ma si compatteranno dalle prime ore di mercoledì dando luogo ad una giornata nuvolosa con deboli piogge o pioviggini fino al pomeriggio, in esaurimento in serata - ha puntualizzato Bardellino di 3Bmeteo -. Caleranno vistosamente le temperature diurne, passando dai 18°C di martedì agli 11°C di mercoledì. Giovedì temporaneo miglioramento con schiarite al mattino e nuove piogge o rovesci tra il pomeriggio e la sera, clima fresco al primo mattino e minima intorno a 8/10°C, massime fino a 17°C. Tempo a tratti instabile e fresco anche a ridosso del prossimo weekend con altre occasioni per piogge e rovesci".