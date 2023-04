A Milano torna (finalmente) la pioggia

A Milano e su tutto il nord Italia tornerà la pioggia. I fenomeni allevieranno la siccità che da mesi sta mettendo in ginocchio tutta la pianura padana e le sue produzioni agricole, ma non risolveranno il problema alla radice. Secondo quanto riportato dalle previsioni di 3Bmeteo le perturbazioni si concretizzeranno nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 aprile.

Tutto merito del ritiro dell'alta pressione che favorirà l'arrivo di aria più umida che determinerà un "rapido aumento delle nubi, responsabili di acquazzoni o temporali serali - si legge nella nota di 3Bmeteo -. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi".

Nella giornata di mercoledì, in totale, sono previsti circa 4 millimetri di pioggia su Milano. Nulla in confronto a quanto dovrebbe accadere giovedì quando, sempre all'ombra della Madonnina, sono previsti 30mm di acqua. "A Milano dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata rapido rasserenamento, sono previsti 30mm di pioggia", hanno puntualizzato dal portale meteo. Nella giornata di giovedì, infatti, la circolazione depressionaria si allontanerà "favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera - hanno puntualizzato i meteorologi -. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; rasserena in serata, Sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco"