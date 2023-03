A Milano ha piovuto, ma l'affaire siccità non è (ancora) risolto

Era stata annunciata ed è arrivata: finalmente a Milano ha piovuto. Le precipitazioni - che hanno dato sollievo alla siccità, ma la situazione è ben lontana dall'essersi risolta - hanno iniziato a bagnare le strade di Milano e hinterland nella serata di lunedì e si sono fatte sempre più intense nel corso della notte.

La pioggia è caduta copiosa sull'hinterland nord, specie nelle zone al confine con la provincia di Varese dove ha raggiunto accumuli vicini ai 20mm. Non è stata così abbondante a Milano dove gli accumuli sono stati vicini ai 10 millimetri. Nelle prossime ore, tuttavia, ci sarà la rimonta dell'anticiclone e tornerà a splendere il sole, almeno fino a venerdì.

Non è ancora chiaro come sarà il meteo nel prossimo fine settimana. "I modelli matematici non riescono ancora a capire se l'ondulazione prodotta dal vortice inglese sarà sufficiente a trascinare una perturbazione sull'Italia o se il nostro paese ne sarà soltanto lambito - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Le due visioni modellistiche principali sembrano essere d'accordo sul fatto che qualcosa arriverà, il modello europeo è più avaro di precipitazioni rispetto quello americano che vede un fronte più organizzato con piogge e addirittura dei temporali. C'è dunque una certa aspettativa per le ragioni che conosciamo bene, la primavera è l'ultima possibilità per le regioni settentrionali di recuperare parzialmente il deficit idrico accumulato negli scorsi mesi se non addirittura nell'ultimo anno - ha precisato l'esperto -. Diciamo che il mese ultimo sarà Aprile. C'è però una nota positiva, le ondulazioni del flusso atlantico dovrebbero continuare anche passato il weekend, quindi ci saranno altre occasioni. Nei prossimi giorni, entro metà settimana riusciremo a sapere come andrà a finire".