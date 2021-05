A Milano ci saranno giorni di sole fino a venerdì ma nel weekend potrebbe cambiare tutto

Il maltempo a Milano ha letteralmente le ore contate ma non saranno eterni i giorni con Sole e temperature gradevoli, anzi saranno (sfortunatamente) una piccola parentesi. È quello che ha previsto Andrea Colombo, meteorologo di 3BMeteo, interpellato da MilanoToday.

"Dopo la giornata odierna, piovosa e dai connotati quasi autunnali, in settimana tornerà la stabilità e il bel tempo. Da martedì a venerdì tanto Sole su Milano e in generale sulla Lombardia, con temperature che si riporteranno su valori tipici per il mese di Maggio: 24-26°C le massime diurne, 11-13°C quelle notturne", ha spiegato Colombo. Un clima quindi non caldo, ma sicuramente gradevole.

Ma il bel tempo non durerà all'infinito, anzi: "La durata di questa finestra stabile è ad oggi limitata, nel senso che le proiezioni per il prossimo weekend (specie da domenica) sono orientate ad un nuovo peggioramento legato peraltro all'afflusso di aria fredda dal Nord-Europa — ha spiegato Colombo —. Scenario che riporterebbe acquazzoni e temporali sparsi e un calo delle temperature. Ma la distanza temporale impone cautela, prendendo in considerazione la possibilità che tale evoluzione potrebbe anche cambiare, seppur parzialmente. Per ora gustiamoci qualche giorno di clima finalmente tardo primaverile".