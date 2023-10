A Milano è prevista (tanta) pioggia

Piogge intense. Quasi monsoniche. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni quando Milano e il Nord Italia verrà invaso da una serie di perturbazioni.

"La formazione di un grosso anticiclone sul comparto scandinavo sta costringendo le correnti perturbate a compiere una manovra di accerchiamento dell'area di blocco - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Questo movimento a tenaglia porterà il flusso atlantico e quello artico a darsi la mano tra giovedì e venerdì in prossimità del Mare Baltico. A quel punto l'aria molto fredda che in arrivo dalla Russia settentrionale andrà a confluire con le correnti umide e calde richiamate dalla saccatura atlantica sul comparto europeo occidentale. Questo forte contrasto termico rinvigorirà una depressione sulla Francia che sarà in grado di portare forti condizioni di maltempo sull'Italia".

"Sarà a tutti gli effetti una tempesta equinoziale, un ciclone extratropicale che potrebbe approfondirsi fino a 973hPa", ha precisato l'esperto. Ciò significa che potrebbero verificarsi precipitazioni molto intense e venti forti. Non solo: "C'è il concreto rischio che possano verificarsi delle criticità per allagamenti e alluvioni lampo. Dove? Le regioni più esposte saranno ancora una volta quelle settentrionali e in particolare il Nordovest più la Toscana".