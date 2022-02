A Milano è prevista pioggia (mista a neve)

A Milano torna la pioggia. Nella giornata di lunedì 14 febbraio, dopo 40 giorni di siccità, una perturbazione di origine atlantica investirà il Nord Italia portando pioggia in abbondanza e anche nevicate copiose non solo sull'arco alpino ma anche sull'Appennino.

Le prime avvisaglie di maltempo ci saranno domenica sera quando il cielo di Milano inizierà a coprirsi di nubi. Lunedì mattina, invece, sono attese le precipitazioni. "Date le basse temperature ereditate dal weekend il cuscino di aria fredda sulla Val Padana potrà consentire nevicate fino a quote molto basse", ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore. Proprio a Milano potrebbe cadere acqua mista a neve. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata accumulando al suolo circa 12 millimetri di acqua.

Il maltempo caratterizzerà anche la mattinata di martedì 15 febbraio mentre da mercoledì dovrebbe tornare a splendere il sole. Quella di San Valentino, comunque, sarà la seconda perturbazione da inizio anno che colpirà Milano: da quando è iniziato il 2022 ha piovuto in modo intenso solo due giorni, martedì e mercoledì 4 gennaio. L'assenza di perturbazioni, oltre ad far crescere le concentrazioni di polveri sottili nell'aria, ha causato l'abbassamento dei grandi laghi lombardi; il Lago Maggiore (bacino che dà origine sia al Naviglio Grande che al Canale Villoresi) viaggia da fine 2021 intorno allo zero idrometrico, oltre 70 centimetri sotto la media.