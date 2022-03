Finalmente è tornata la pioggia a Milano

Mercoledì 30 marzo è il giorno della pioggia a Milano. Lo avevano annunciato i meteorologi e - come previsto - l'asfalto si è bagnato con le prime luci dell'alba. Tutto merito di un affondo di aria fredda che nei giorni scorsi ha puntato la penisola iberica e che ha attivato una circolazione di bassa pressione da cui è partita una perturbazione diretta verso l’Italia.

La pioggia accompagnerà Milano fino a domenica, ma non si verificheranno fenomeni intensi in grado di sanare completamente le riserve idriche messe a dura prova da un arido inverno e da un secco inizio di primavera (fino al 29 marzo si contavano 5 giorni di pioggia dall'inizio del 2022, nessuno di significativa importanza).

Le previsioni meteo a Milano

Per la giornata di mercoledì sono previste molte nubi "con deboli piogge o pioviggini fino al pomeriggio, in esaurimento in serata - ha spiegato a MilanoToday il meteorologo Lorenzo Bardellino di 3Bmeteo -. Caleranno vistosamente le temperature diurne, passando dai 18°C di martedì agli 11°C di mercoledì. Giovedì temporaneo miglioramento con schiarite al mattino e nuove piogge o rovesci tra il pomeriggio e la sera, clima fresco al primo mattino e minima intorno a 8/10°C, massime fino a 17°C. Tempo a tratti instabile e fresco anche a ridosso del prossimo weekend con altre occasioni per piogge e rovesci".