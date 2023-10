Meteo del Ponte a Milano: temporali, tanta acqua e giù le temperature

La parte più avanzata dell’ennesima perturbazione atlantica ha già raggiunto la Lombardia con le prime deboli piogge sparse nella giornata di domenica. Ma il fronte principale transiterà sulla nostra regione nel corso di lunedì, determinando condizioni di tempo perturbato con piogge e rovesci che diverranno anche di forte intensità e localmente a sfondo temporalesco.

Meteo Milano: giù le temperature e piogge

Lo sottolinea Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. A Milano lunedì 30 novembre sarà una giornata caratterizzata da nubi estese e piogge che diverranno più persistenti tra il pomeriggio e la sera. Martedì 31 ottobre qualche rovescio si attarderà fino al primo mattino seguito da ampi rasserenamenti, con il resto della giornata che proseguirà soleggiato mite, tanto che le temperature diurne raggiungeranno i 18/20°C. Mercoledì 1 novembre sarà ancora il sole a prevalere, anche se con nuvolosità in aumento in serata, mentre giovedì il tempo tornerà a peggiorare con piogge e temporali.

Meteo Lombardia: piogge forti

I fenomeni più intensi coinvolgeranno le zone alpine e le pianure adiacenti, con piogge e temporali che si attarderanno fino al mattino di martedì e con possibilità di locali nubifragi. Sulle Alpi tornerà la neve, anche se a quote inizialmente elevate, ma in calo nella notte tra lunedì e martedì quando l’ingresso di aria più fredda dalla Svizzera permetterà ai fiocchi di scendere anche sotto i 2000m sui settori retici. Entro la mattinata di martedì la perturbazione sfilerà verso est e si allontanerà dalla Lombardia, ampi rasserenamenti si faranno strada da ovest e si protrarranno per tutta la giornata, con clima gradevole e temperature diurne fino a 20°C in pianura. Mercoledì la giornata comincerà soleggiata, ma con il passare delle ore si assisterà ad un graduale e lento aumento della nuvolosità, per l’avvicinamento di un’altra perturbazione che entrerà nel vivo giovedì, quando torneranno piogge e rovesci e nuove nevicate sulle Alpi oltre i 2000m circa.

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da nubi estese e piogge che diverranno più persistenti tra il pomeriggio e la sera. Martedì qualche rovescio si attarderà fino al primo mattino seguito da ampi rasserenamenti, con il resto della giornata che proseguirà soleggiato mite, tanto che le temperature diurne raggiungeranno i 18/20°C. Mercoledì sarà ancora il sole a prevalere, anche se con nuvolosità in aumento in serata, mentre giovedì il tempo tornerà a peggiorare con piogge e temporali.