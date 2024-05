A Milano non pioveva così tanto da 10 anni, ma quando smette?

A Milano non cadeva così tanta pioggia da 10 anni. Nei primi quattro mesi dell'anno, infatti, sono scesi circa 600 mm di acqua. Solitamente, però, dovrebbero esserci precipitazioni tra gennaio e aprile con una media di circa 300 mm. Inoltre, di norma le precipoitazioni medie annue sul capoluogo lombardo sono di 920 mm distribuiti in 82 giorni. Condizioni simili risalgono solo al 2014. Ma cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane e, in particolare, per l'estate? Le preoccupazioni riguardano una nuova stagione dalle temperature torride e caratterizzata da fenomeni metereologici estremi.

Secondo gli esperti anche l'estate 2024 sarà per Milano sarà particolarmente calda con temperature sopra la media e fenomeni temporaleschi burrascosi. Le previsioni effettuate da 3B Meteo confermano un tempo ancora instabile per il mese di maggio, con giornate soleggiate e piogge. Stando alle previsioni a lungo raggio, tra il 13 e il 17 maggio dovrebbe piovere ininterrottamente.

Tregua dall'acqua a partire da oggi, 8 maggio. La pioggia dovrebbe tornare su Milano a partire da lunedì prossimo. Nel frattempo, è atteso un fine settimana soleggiato con nubi sparse e temperature fino a 25 gradi. "A Milano è attesa una seconda parte di settimana caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione, a garanzia di tempo stabile e soleggiato - fanno sapere gli esperti di 3B Meteo -. Nel frattempo avremo un graduale rialzo delle temperature le quali si porteranno su valori quasi estivi nelle massime, intorno ai 25-26°C. Stabilità atmosferica almeno fino al weekend".