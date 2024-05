Non si ferma il maltempo a Milano: ancora piogge e temporali

Pioggia e temporali. Ancora. A Milano sarà una settimana caratterizzata dal maltempo quella che terminerà domenica 2 giugno. Lo hanno messo nero su bianco i meteorologi di 3Bmeteo interpellati da MilanoToday.

“Una perturbazione raggiungerà la Lombardia all’inizio della nuova settimana determinando un peggioramento a partire dai settori occidentali, dove nel corso della giornata di lunedì giungeranno le prime piogge - ha spiegato Lorenzo Badellinom, esperto del portale -. Entro sera i fenomeni si intensificheranno e assumeranno anche carattere temporalesco, risultando localmente intensi e accompagnati da grandine e coinvolgendo dapprima le province di Lecco, Como, Monza e Milano, poi nelle ultime ore della giornata anche quella di Brescia. Martedì la perturbazione sfilerà verso est favorendo un miglioramento fin dal mattino, con ampi rasserenamenti alternati nel pomeriggio ad un po’ di variabilità sulle Prealpi bresciane e bergamasche, dove ricomparirà qualche rovescio o breve temporale in esaurimento in serata”.

Mercoledì ci sarà qualche timido raggio di sole, tuttavia il beltempo non durerà. “La giornata di mercoledì comincerà in prevalenza soleggiata, ma una seconda perturbazione raggiungerà la nostra regione in serata, provocando un nuovo peggioramento con piogge e temporali sulle zone alpine, prealpine e sulle adiacenti aree di pianura - ha puntualizzato l’esperto -. Breve pausa giovedì con ritorno a condizioni più soleggiate tra il mattino e il pomeriggio, in attesa dell’ennesimo fronte che entro la sera stessa sarà causa di una ripresa dell’instabilità con rovesci e temporali su gran parte della regione”.