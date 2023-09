Nuvole e piogge portano giù la temperatura: le previsioni a Milano

Dopo l'allerta meteo delle ultime ore - scattata dalla mezzanotte di mercoledì - il cielo a Milano per tutta la giornata sarà nuvoloso e instabile. "Su Milano osserveremo un lento declino dell'alta pressione, con occasione per alcune fasi instabili e temperature in graduale abbassamento. Nel dettaglio mercoledì 13 l'ingresso di correnti più fresche e umide di matrice atlantica porteranno i primi rovesci e locali temporali, prima sulle Alpi, poi anche in pianura con il coinvolgimento della provincia milanese. I giorni a seguire rimarranno improntati a una certa variabilità con ancora il rischio per qualche acquazzone a carattere temporalesco", spiegano gli esperti di 3bMeteo.

Le previsioni meteo a Milano

A Milano mercoledì - spiegano i meteorologi - ci saranno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3771 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.