A Milano ci sarà un altro weekend di maltempo e pioggia

Non si ferma l’ondata di maltempo su Milano e hinterland. E pioverà anche questo weekend. Il terzo di fila. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.

“La profonda saccatura atlantica piloterà una serie di fronti che scorreranno sull'Italia rinnovando condizioni di maltempo anche intenso - ha puntualizzato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Nel corso di sabato il primo fronte distribuirà nubi e qualche pioggia al Nord con nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, di intensità debole o al più moderata. Nel corso della giornata i fenomeni dovrebbero già attenuarsi al Nord, mentre effetti più rilevanti si avranno invece sulle regioni centrali con piogge e rovesci sul versante tirrenico, in estensione a quello adriatico e poi al Sud Italia, localmente anche intensi, e con nevicate sulle vette appenniniche. Si tratterà probabilmente di un passaggio piuttosto rapido, tanto che tra il pomeriggio e la sera i fenomeni dovrebbero già esaurirsi lasciando spazio a schiarite”.

“Ma da ovest si starà avvicinando un nuovo fronte, responsabile di un peggioramento più intenso tra pomeriggio e sera al Nordovest e in Sardegna con piogge e rovesci in propagazione domenica mattina al Nordest e alle regioni centrali, specie tirreniche - ha puntualizzato l’esperto -. Sarebbe l'occasione per nuove nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, localmente copiose. Nevicate attese inoltre sull'Appennino settentrionale oltre i 1000/1200m, a quote superiori su quello centrale. Con il passare delle ore il fronte dovrebbe evolvere verso i Balcani e i fenomeni attenuarsi al Nord e sulle regioni adriatiche. La persistenza di un teso flusso di correnti sudoccidentali manterrebbe però condizioni a tratti instabili sulle regioni tirreniche, con altri rovesci o temporali e nevicate sull'Appennino centro-settentrionale. Ma vista la distanza temporale e l'evoluzione molto dinamica la tendenza potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni”.

A Milano, stando alle attuali previsioni, dovrebbe piovere da venerdì pomeriggio e per quasi tutta la giornata di sabato. Inoltre è prevista pioggia battente per tutta la giornata di domenica, quando cadranno circa 39 millimetri di pioggia; altri 18mm sono previsti per la giornata di sabato, mentre venerdì dovrebbero caderne 4.