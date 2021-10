Le previsioni meteo per il ponte dei morti a Milano e in Lombardia

Dopo una settimana soleggiata a Milano, con l'arrivo del weekend del ponte dei morti, il meteo si prepara a fare un'inversione a "U". Già da venerdì le condizioni meteorologiche peggioreranno notevolmente con piogge diffuse su tutta la città.

Il periodo anticiclonico e soleggiato che stiamo vivendo in questi giorni in Lombardia è destinato a interrompersi proprio nel corso del fine settimana.

Si avvicina una perturbazione atlantica preceduta da aria più umida che determinerà un primo lieve aumento della nuvolosità a partire da venerdì 29 per una giornata comunque ancora in larga parte soleggiata. Sabato - stando al meteorologo di 3bmeteo.com Daniele Berlusconi - la nuvolosità sarà in aumento più deciso ed entro sera le prime piogge, seppur deboli, interesseranno i settori centro-occidentali della regione.

Le previsioni meteo per il ponte dei morti

Domenica sarà una giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, più diffuse sulle province occidentali, seppur con apporti pluviometrici ancora contenuti.

Il fronte perturbato è atteso transitare nella giornata di lunedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi, quando saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio con accumuli pluviometrici più consistenti, in particolare su Prealpi e zone pedemontane. A seguire il tempo si manterrà abbastanza movimentato con la possibilità di nuove perturbazioni in transito durante la settimana.

Sabato a Milano sarà nuvoloso o molto nuvoloso, deboli piogge in serata. Temperature tra gli 8 e i 15 gradi. Domenica sarà molto nuvoloso o coperto con piogge deboli. Temperature andranno dai 10 ai 13 gradi. Lunedì invece il tempo sarà perturbato e si viaggerà sui 10 - 13 gradi.