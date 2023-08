Torna aria bollente dall'Africa: temperature vicine ai 40 gradi

Il caldo torna protagonista. Nei prossimi giorni tutta la Lombardia sarà nuovamente raggiunta da una massa d’aria di origine nordafricana, che porterà diffusamente i termometri oltre i 32 gradi in pianura già nel fine settimana. Temperature destinate a salire ulteriormente in vista di Ferragosto, quando sono attese punte fino a 35-36 gradi nelle ore pomeridiane. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia (Agenzia regionale protezione ambiente), torneranno anche le “notti tropicali” in pianura, con i valori notturni che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi e, in qualche caso, anche al di sotto dei 23-25 gradi a Milano e nelle zone centrali delle principali città lombarde.