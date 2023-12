Le previsioni meteo per Capodanno a Milano

Fine d'anno all'insegna del freddo e della pioggia a Milano. Il meteo, stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, dovrebbe iniziare a peggiorare già dalla giornata di sabato 30 dicembre, quando al mattino si registrerà qualche precipitazione che lascerà poi a un pomeriggio e una serata con qualche nube.

"A Milano dopodomani tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C", si legge nel bollettino degli esperti. Domenica 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, la pioggia sarà invece più insistente, con fenomeni attesi praticamente dalla mattina alla sera. "A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 5mm di pioggia", le previsioni di 3bmeteo. "Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C". "Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sulle basse pianure orientali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali", riportano i meteorologi nel bollettino.

A Capodanno, invece, temperature ancora basse - 9 la massima, 5 la minima - ma sole, anche se con nebbia. "A Milano nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge", le previsioni per il 1 gennaio 2024.