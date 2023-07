Nubifragio a Milano: cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni

Da un lato le previsioni meteo per le prossime ore tengono invitano a restare allerta e dall'altro, quelle a più largo raggio, indicano che dopo i nubifragi di lunedì e martedì da mercoledì le condizioni climatiche a Milano miglioreranno.

L'allerta meteo per le prossime ore

Nella giornata di martedì 25 luglio sono ancora possibili precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Fino alle ore centrali e primo pomeriggio sarà interessata la pianura orientale, mentre dal pomeriggio e sera, attesa una riattivazione sparsa di nuclei convettivi per lo più di moderata intensità, anche se non sono esclusi fenomeni isolati forti.

Dal pomeriggio, in particolare sui settori occidentali, secondo il servizio meteo della Protezione Civile, si attende un aumento della ventilazione da Nord-Ovest sui rilievi tra 700 e 1500 metri, con velocità medie orarie fino a 70 km/h. Si segnala che, anche alle quote di fondovalle e di pianura, sono attesi locali rinforzi con raffiche massime intorno 60 km/h.

I consigli del comune di Milano

Palazzo Marino ha detto ai cittadini che "a seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore, il Comune di Milano ha già predisposto la chiusura di tutti i parchi recintati e il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Le previsioni meteo per mercoledì 26 luglio

Da mercoledì torna il bel tempo su tutta la Lombardia grazie ai venti più secchi settentrionali, venti dalle caratteristiche favoniche (caldo e secco), che da martedì saranno presenti dal Lario e dalle Prealpi varesine, per poi estendersi in nottata anche al milanese e su buona parte della pianura occidentale. Lo rende noto il Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia.

Mercoledì sarà una giornata soleggiata con cieli tersi e un clima gradevole, grazie sia ai bassi valori di umidità sia al calo termico previsto, che a Milano porterà le massime attorno ai 30° C. Giovedì 27 permarranno ancora generali condizioni di stabilità con al più qualche nube innocua in transito nel corso della giornata. A Milano minime intorno a 18°C, massime intorno a 30°C.