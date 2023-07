A Milano la settimana più bollente: vicini ai 40 gradi

"Da lunedì si preannuncia una settimana di caldo anomalo sull’Italia per via di una eccezionale ondata di calore che stazionerà per più giorni sul Mediterraneo". Lo conferma Francesco Nucera di 3bmeteo. "Le temperature continueranno ad aumentare giorno dopo giorno ed entro metà settimana si potranno raggiungere valori eccezionali con punte anche di 42-45°C al Centro Sud. Sul 60% delle regioni potranno verificarsi i 40°C. Il caldo - continua Nucera - si avvertirà anche di notte. Non si escludono nuovi potenziali record di caldo".

"Farà caldo anche al Nord dopo i temporali degli ultimi giorni ma sarà meno intenso. Proprio a causa del prolungarsi dell’onda di calore e per l’assenza di ventilazione crescerà l’umidità; di conseguenza aumenterà il disagio corporeo per l’afa. Secondo le previsioni l'ondata di caldo dovrebbe attenuarsi in terza decade a partire dalle regioni settentrionali con temporali anche forti mentre si concentrerà via via al meridione", continua Nucera.

Le previsioni per Milano

A Milano il culmine dovrebbe essere mercoledì, con temperature vicine al record storico e, di giorno, non inferiori ai 37 gradi. Poi da giovedì il tempo dovrebbe diventare più instabile con la possibilità di forti temporali. Anche di notte medie infernali: non si dovrebbe mai scendere sotto i 26.