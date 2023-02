Milano, caldo anomalo e fuori stagione: domani quasi 20 gradi

Un lampo di primavera. Decisamente fuori stagione. Caldo anomalo in arrivo a Milano, dove sabato la colonnina di mercurio sfiorerà addirittura i 20 gradi. Al mattino, stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, si registreranno 12 gradi circa, per salire poi ai 18 del primo pomeriggio, quando la temperatura percepita sarà di uno o due gradi in più. Piacevole anche la serata, con 12 gradi previsti.

"A Milano domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2621m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest", hanno spiegato da 3bmeteo.

Il caldo sarà chiaramente dovuto alla "alta pressione" che "si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba". "Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane alte pianure, Orobie e Prealpi orientali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata", conclude il bollettino degli esperti.

Da lunedì, nonostante la farà ancora da padrone il sole, le temperature torneranno nella media, con minime attorno allo 0 e massime sempre sotto i 10 gradi.