Ferragosto, il meteo pronto a fare lo "scherzetto" ai milanesi

Caldo e sole ma con qualche blitz del maltempo. Lunedì 15, giorno di Ferragosto, il cielo sembra essere pronto a giocare uno scherzetto ai milanesi rimasti in città o pronti per una gita fuoriporta.

Stando alle previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo, infatti, sul capoluogo meneghino potrebbe piovere e non sono esclusi temporali, che dovrebbero arrivare in serata. "A Milano giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino - si legge nel bollettino -. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3354m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest". Se al mattino e al pomeriggio la minaccia più grande saranno le nuvole, in serata sono attesi temporali, con accumuli comunque non eccessivi, attorno ai 3 millimetri, stando ai calcoli di 3bmeteo.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche le previsioni dell'aeronautica militare, che non esclude temporali anche nella fascia oraria tra le 11 e le 14.