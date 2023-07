Stop al caldo africano: arrivano temporali e grandine

La calura africana sta per finire: al suo posto arriveranno venti più freschi e umidi dall’Atlantico, che porteranno piogge e temporali su tutta la Lombardia. Mercoledì e giovedì i fenomeni più intensi saranno sulle Alpi e solo marginalmente in pianura. Venerdì e sabato invece i temporali si estenderanno a gran parte della regione, con una diminuzione anche marcata delle temperature. Lo annuncia il Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia. "Temporali che già potranno interessare le zone alpine, prealpine e le alte pianure in questi giorni, risultando veloci, localizzati ma talora violenti associati a grandine anche di grosse dimensioni e intense raffiche di vento", conferma Edoardo Ferrara di 3bmeteo.it.

A Milano toccati 36,5 gradi

Rispetto alle ondate di calore precedenti, i meteorologi Arpa ricordano che la giornata più calda dell’estate 2023 è stata finora l’11 luglio, con temperature massime in pianura di 38.5°C a Spinadesco (Cremona) e a Mantova. Martedì 18 si è registrata la seconda giornata più calda, con valori più alti ancora sulla bassa pianura orientale (38.2°C a Spinadesco, 37.9°C a Cremona e a Mantova). A Milano le temperature più elevate sono state misurate il 10 e il 17 luglio, quando l’osservatorio meteorologico centenario di Milano Brera ha segnato 36.5 °C. Questo valore è però ancora inferiore al record storico registrato nell’estate 2003 (38.3°C il 12 agosto 2003) o ai 37.1°C raggiunti nel 2022 il giorno 22 luglio.

Nonostante il caldo sopra la media, l’estate 2023 su Milano non sta mostrando un andamento estremo. Per la stazione di Milano Brera l’anomalia mensile di temperatura è di +1.6°C (rispetto alla media trentennale di riferimento, 1991-2020) sia per giugno sia per luglio (dato aggiornato a martedì 18). A confronto, nell’anno più caldo di sempre, il 2003, l’anomalia è stata di +3.9°C a giugno, +1°C a luglio e +3.5°C ad agosto.