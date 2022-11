Nebbia e freddo: a Milano arriva l'inverno e porta con sé il maltempo

Nebbia e freddo. Inverno, in una parola. E a Milano è arrivato è arrivato prima del previsto (l'inverno meteorologico inizia il 1° dicembre, quello astronomico il 21). Nei prossimi giorni le previsioni non danno nessun cenno di miglioramento, anzi.

"Da un paio di giorni il bacino centrale del Mediterraneo risente più dell'influenza fredda a causa di un parziale travaso delle correnti di derivazione russa - ha chiosato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. È questo il motivo per cui stiamo assistendo alla nascita di vortici ciclonici a ripetizione in grado di portare anche forte maltempo seppur non ovunque. Attualmente ce n'è uno centrato sullo Ionio che influenza più direttamente le regioni estreme meridionali - ha precisato il meteorologo -. Tenderà a lasciare l'Italia entro domani giovedì pur con un po' di eredità instabile e qualche isolata pioggia ma tutto sommato nulla di particolarmente significativo. Quella di domani 1 dicembre, inizio ufficiale dell'inverno meteorologico, sarà dunque una giornata di pausa in attesa di un nuovo vortice che si formerà venerdì sul settore delle Baleari. Associata al minimo una perturbazione tenderà ad interessare l'Italia ad iniziare dalle regioni più occidentali gettando le basi per un peggioramento più importante che interesserà quasi tutta la Penisola nell'arco del weekend".

A Milano il meteo inizierà a peggiorare nella giornata di venerdì quando le nuvole diventeranno più spesse e si materializzeranno delle pioviggini. Pioverà anche sabato e probabilmente anche domenica 4 dicembre. Le temperature si assesteranno tra i 6 e i 7 gradi.