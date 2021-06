A Milano "caldo africano" per tutto il weekend

Sarà un weekend quasi "bollente", quello che parte venerdì 25 giugno, per la città di Milano e la pianura lombarda. L'anticiclone africano, un cui promontorio si estende in questi giorni verso nord, fa segnare un deciso aumento delle temperature fino a 33 gradi domenica pomeriggio con allerta afa, mentre sabato la temperatura dovrebbe spingersi fino a 30 gradi e, venerdì, fino a 31 gradi.

Lo stesso panorama dovrebbe verificarsi sulle Alpi, con maggiore variabilità almeno venerdì in Lombardia, per via di una saccatura depressionaria in arrivo dalla Francia che potrebbe attenuare il fenomeno anticiclonico: questa corrente umida "viaggia" verso est e, alla fine del weekend, raggiungerà la zona balcanica. Si prospetta quindi un aumento di temperature rispetto agli ultimi giorni quando Milano e la Lombardia sono state attraversate da alcuni fenomeni piovosi e ventosi che avevano portato un po' di fresco.

Chi, questo weekend, raggiungerà il sud Italia dovrà fare i conti con temperature ancora più alte, fino a 38 gradi in Salento e 40 gradi nella Sicilia orientale. In questo caso, però, con temperature però in calo domenica.