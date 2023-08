A Milano ci sarà "caldo tropicale" ancora per qualche giorno

I milanesi se ne stanno accorgendo in questi giorni. E i meteorologi confermano: sono in aumento, in Val Padana, le cosiddette 'albe tropicali', cioè le temperature minime estive piuttosto alte con una notevole percentuale d'umidità. Lunedì 21 agosto si preannuncia una giornata torrida, con 38 gradi percepiti di massima, e 26 gradi già alle 7 di mattina, con un'umidità all'81%. Che si traduce nel desiderio immediato di aria condizionata al risveglio.

A essere colpita dall'anticiclone è soprattutto la Lombardia occidentale. Gli esperti prevedono che potrebbero toccarsi anche temperature di 40 gradi. E la situazione dovrebbe rimanere la stessa fino almeno a giovedì 24 agosto. Il problema, in città, si percepisce soprattutto nelle zone più urbanizzate, come il centro storico, ma non solo: a Milano esistono vere e proprie 'isole di calore' dove la temperatura media è più alta che altrove.

Particolare attenzione, in una situazione del genere, devono porla gli anziani e, in generale, i soggetti più fragili, per i quali le condizioni climatiche 'estreme' possono incidere pesantemente sulla salute.