Sciabolata artica su Milano: cosa accadrà nei prossimi giorni

Il freddo intenso sta per arrivare in Italia e a Milano, a partire da domenica 5 febbraio con l'irrompere dell'aria artica. Un fenomeno già previsto dagli esperti di meteo, che si intensificherà nel corso della settimana. Il risultato sarà quello di un freddo intenso, con precipitazioni anche nevose fino a bassa quota. Sabato è stata quindi l'ultima giornata caratterizzata da temperature superiori alla norma nelle pianure di Nord-Ovest, dove si sono toccati i 20 gradi.

"Sciabolata" artica

Domenica 5 febbraio, al Nord, il tempo sarà abbastanza soleggiato, in peggioramento a partire dal pomeriggio con alcune nevicate sulle Alpi. Le temperature scenderanno anche di oltre dieci gradi (le massime) al Nord-Ovest. Lunedì 6 febbraio le temperature registreranno un ulteriore calo. In pianura padana, verso sera, sarà nuvoloso. Le temperature minime, a Milano, torneranno sotto zero nel corso della settimana.