Milano si prepara al nubifragio: allerta arancione in città, i divieti in vigore

Un'altra giornata di allerta. Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 settembre, a Milano è in vigore una doppia allerta meteo: criticità moderata - codice arancione - per rischio temporali forti e criticità ordinaria - codice giallo - per rischio idrogeologico e idraulico.

Sulla città - come era successo lo scorso 25 luglio, quando i codici di allerta erano gli stessi - sono attesi temporali anche violenti, con i fiumi sorvegliati speciali per il pericolo esondazione, come accaduto lo scorso 15 settembre notte, quando il Seveso aveva superato gli argini in zona Niguarda.

Il comune ha voluto correre preventivamente ai ripari e - si legge in una nota di palazzo Marino - "analizzate le avverse previsioni metereologiche emesse dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha deciso di chiudere i parchi recintati per la giornata di venerdì 22 settembre". La stessa amministrazione ha raccomandato poi alla "cittadinanza di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende".

"È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". In vigore anche - ha concluso il comune - "il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento".

"Per la giornata di venerdì 22 settembre si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura", il bollettino degli esperti della protezione civile che ha emesso la doppia allerta.

"Si segnala inoltre l'interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Da metà pomeriggio sera tendenza all'attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale. Attesi venti prevalentemente dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli a tratti moderati; in montagna sotto i 1500 inizialmente moderati o forti, in giornata tendenza all'attenuazione", conclude il bollettino regionale.