Pasquetta sotto la pioggia, ma nel pomeriggio torna il sole

Cieli nuvolosi o coperti e ancora pioggia, seppur debole, per l'intera giornata. Pasquetta a Milano sarà all'insegna dell'instabilità. Nella mattinata proseguono i residui di pioggia che hanno caratterizzato domanica e la nottata. Già nel primo pomeriggio sono attesi raggi di sole. Temperature previste in città tra i 12 e i 18 gradi. Prosegue l'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile per rischio idrogeologico e l'allerta gialla per rischio idraulico, temporali e vento forte.

Il maltempo è causato da '"un'area di bassa pressione" che "abbraccia la regione determinando" piogge e acquazzoni, spiegano gli esperti di 3B Meteo. "Sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi", affermano.

Le previsioni per martedì

Nel post Pasqua e Pasquetta a Milano torna il sole, anche se per poco. Nella giornata di martedì 2 aprile "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C", spiegano da 3B Meteo.