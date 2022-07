Milano, caldo da bollino rosso: quanti gradi ci saranno

Un'ascesa costante, fino al weekend. Quella che sta per iniziare sarà una settimana di fuoco per Milano, che passerà ancora tanti giorni stretta nella morsa del caldo. Lunedì, stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo, l'anticiclone delle Azzorre porterà sul capoluogo meneghino e su tutta la regione tempo stabile ed ampiamente soleggiato. La colonnina di mercurio non scenderà mai sotto i 23 gradi, con punte di 33. Martedì e mercoledì condizioni tutto sommato simili, anche se il caldo percepito sarà maggiore, mentre da giovedì il sole picchierà ancora più forte.

Il 14 luglio, infatti, le temperature toccheranno i 35 gradi e il giorno successivo si arriverà a 37. Il picco è previsto per sabato 16, quando si sfioreranno - e probabilmente toccheranno - i 40 gradi.

Una situazione che, chiaramente, non aiuta la città, che sta già facendo i conti con l'emergenza siccità. A lanciare l'allarme caldo, nei giorni scorsi, è stata anche l'Esa, l'agenzia spaziale europea, che ha fotografato Milano dallo spazio. Il capoluogo appare una grande "palla" di fuoco, con alcuni punti della città in cui le ondate di calore hanno portato temperature superiori ai 48 gradi.