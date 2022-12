Nubifragi, maltempo e neve quasi in pianura per ponte Immacolata

Freddo e tempo perturbato per il ponte dell'Immacolata a Milano e, più in generale, in tutta la Lombardia. Venerdì 9 dicembre a Milano è prevista pioggia, spiega 3bMeteo, con precipitazioni moderate nella prima parte del giorno. Temperature nella media del periodo tra i 4 e i 5 gradi. La neve scenderà sulle Alpi lombarde fino a 400, 300 metri, lambendo la pianura.

Sabato 10 dicembre la situazione non cambia molto. È in arrivo sulla Lombardia una nuova perturbazione che porterà nuvolosità diffusa e qualche debole pioggia specie sui settori centro-orientali. Quota neve in rialzo a oltre 1.000 metri di quota. Clima abbastanza freddo, con temperature massime comunque in graduale rialzo oltre i 5 gradi in pianura.

Domenica 11 il meteo è ancora fortemente instabile. Un impulso freddo da nordovest rinnova condizioni d'instabilità atmosferica sulla Lombardia con occasione per nuove piogge soprattutto sui settori centro-orientali e meridionali della regione. Limite delle nevicate in calo fino in collina. Asciutto ad Ovest, migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in generale calo, specie in montagna. Gelo sulle Alpi.