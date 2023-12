Meteo capodanno e primi giorni del 2024: pioggia e qualche schiarita

A Milano e in Lombardia giungerà una perturbazione più organizzata a San Silvestro che porterà piogge e nevicate in montagna seppur non particolarmente abbondanti. Rapido miglioramento nella notte di Capodanno per una giornata di lunedì 1° gennaio in prevalenza soleggiata eccetto per delle nebbie in pianura, come riporta 3bMeteo.com.

Nel corso dei primi giorni di gennaio il tempo sarà più movimentato con il passaggio di altre perturbazione e probabilmente un clima più fredda dopo l'Epifania. Temperature tra i 3 e i 10 gradi.