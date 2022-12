Milano, che tempo ci sarà a Natale

Qualche nuvola, poca pioggia e colonnine di mercurio vicine ai dieci gradi. Sarà un Natale di "caldo" a Milano, con la città che si appresta a passare le festività all'insegna del bel tempo, anche se con cieli "velati".

"A Milano e in Lombardia un contesto di pressioni medio alte ci accompagnerà nel corso delle festività natalize. Le correnti occidentali di tanto in tanto trasporteranno qualche fronte nuvoloso che potrà portare dei fenomeni sui settori alpini di confine. In pianura assenza di precipitazioni significative ma in un contesto spesso grigio per la presenza di aria umida e nubi basse. Clima decisamente mite per il periodo, specie in quota, per arrivo di aria calda di matrice subtropicale e assenza di gelate", le previsioni degli esperti di 3bMeteo.

Per il 24 dicembre, vigilia di Natale, giornata "grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C". Per il 25, Natale, situazione molto simile. "Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su basse pianure orientali e pedemontane alte pianure giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi", si legge nel bollettino di 3b. "Sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su basse pianure orientali e pedemontane alte pianure giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi", con la massima vicina ai 10 gradi.

A Santo Stefano, invece, qualche goccia in più. "A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C", chiariscono i meteorologi.