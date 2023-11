Quindi domani nevicherà a Milano?

Nessun fiocco di neve. Nessuna nevicata. Per giovedì 30 novembre le condizioni meteo sono cambiate e anche i fiocchi misti ad acqua che avevano previsto i meteorologi lasceranno spazio alla pioggia. Le previsioni, comunque, avevano mai annunciato una nevicata epocale, ma solo qualche fiocco in quantità modica.

A Milano ci saranno "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi - hanno precisato i meteorologi di 3Bmeteo -. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1646m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente".

Niente fiocchi a Milano, ma non in Lombardia e più nel dettaglio sulle aree pedemontane o sulle alte pianure. "Una un circolazione depressionaria, alimentata da aria via via più mite, abbraccia la Regione determinando una giornata all'insegna del maltempo con fenomeni in intensificazione serale, nevosi al mattino - si legge in una nota pubblicata dagli esperti di 3Bmeteo -. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento nel pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio ed in intensificazione serale; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri".