Tutto confermato, a Milano non sarà una Pasqua col sole: le previsioni

Non ci saranno sole, cielo limpido e temperature piacevoli a Pasqua. Tutt’altro. Quella di domenica 31 marzo, secondo i meteorologi di 3Bmeteo, sarà una giornata dai tratti somatici uggiosi (seppur con temperature tutto sommato prossime a quelle primaverili). Non è detta l'ultima parola, invece, per Pasquetta.

“A livello sinottico la previsione non subirà sostanziali modifiche mentre a livello di dettaglio qualcosa potrà ancora cambiare ma i giochi sono fatti, come si suol dire - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. L'Italia resterà divisa in due tra l'azione del flusso perturbato atlantico e quella anticiclonica di matrice sub tropicale che risalirà dal nord Africa, quindi piogge e temporali da un lato e sole con clima molto mite, persino a tratti caldo dall'altro. Il tutto condito da venti a tratti forti e una notevole quantità di pulviscolo sahariano in sospensione che tra l'altro incentiverà le precipitazioni laddove previste”.

A Milano la pioggia, stando alle attuali previsioni, sarà una costante da sabato a domenica. Non ancora del tutto chiaro cosa succederà a Pasquetta, “ma i modelli mostrano una instabilità meno marcata per il progressivo allontanamento del fronte perturbato che al suo seguito lascerà anche a delle schiarite - ha spiegato Migliore -. Parleremo perciò di tempo variabile a tratti instabile con possibilità di piogge ma meno diffuse anche se ancora a carattere di rovescio soprattutto nel pomeriggio”.