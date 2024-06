Quando smetterà di far freddo e di piovere a Milano (spoiler: mai)

A Milano l'estate sembra proprio non voler arrivare. Nei prossimi giorni la pioggia incessante sul capoluogo meneghino e sulla Lombardia si alternerà a schiarite momentanee e il termometro salirà e scenderà come già avviene da settimane. Una breve tregua dovrebbe essere concessa giovedì e venerdì.

"Il vortice depressionario degli ultimi giorni porterà ancora un po' di instabilità nella giornata di mercoledì, ma già con tendenza a miglioramento e clima più estivo - spiegano gli esperti di 3B Meteo -. Poi l'alta pressione guadagnerà terreno e garantirà due giornate (giovedì e venerdì) con stabilità ovunque, sole prevalente e rialzo termico. Temperature verso i 30 gradi con clima afoso. Poi sabato ingresso di una nuova perturbazione la quale porterà temporali anche forti specie in serata".

Già da sabato tornano temporali e acquazzoni con temperature minime fino ai 18-19 gradi. Secondo gli esperti di 3B Meteo il 29 giugno ci saranno "cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata".

Tra il primo pomeriggio e la sera di lunedì primo luglio sono previsti forti temporali con livelli di acqua fino a 12 millimetri. Martedì, oltre alla pioggia, caleranno ulteriormente le temperature che potrebbero sfiorare i 17 gradi. Anche il fine settimana successivo la pioggia dominerà Milano: attesi nuovi temporali, anche forti. Insomma, non è ancora il momento di mettere via l'ombrello.