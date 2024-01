Sciabolata artica a Milano: nebbia ghiacciata e temperature sotto zero

Arriva il freddo. Quello vero. Milano in questa settimana, e nel weekend soprattutto, si troverà a fare i conti con una sciabolata artica che porterà le colonnine di mercurio sotto lo zero in città, pur senza precipitazioni né fenomeni atmosferici.

Per oggi, mercoledì 10 gennaio, "cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata" e "temperatura massima di 6 gradi", mentre "la minima sarà di 3 gradi", si legge nelle previsioni degli esperti di 3bmeteo.

Da domani, giovedì 11 gennaio, temperature decisamente inferiori. "Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di -1 gradi", chiariscono i meteorologi, che prevedono rischio ghiaccio sotto la Madonnina. Venerdì situazione praticamente identica e sabato, sempre secondo le previsioni, altro calo delle temperature.

Se sabato la mattina e il pomeriggio saranno soleggiati, infatti, durante la notte e all'alba è prevista "nebbia ghiacciata". La minima il 13 gennaio sarà di -3 gradi, mentre la colonnina non andrà oltre i 5 gradi centigradi.