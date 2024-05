Tra sole e temporali: le previsioni meteo a Milano

L'ultima parte di maggio sarà caratterizzata da un tempo parecchio instabile a Milano e nel resto della Lombardia. Questo perché tutto il Nord Italia continua ad essere investito da masse d'aria umide e instabili di origine atlantica, collegate alla persistente azione di un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica fino a sabato 25 tempo inaffidabile e con piogge frequenti, anche di tipo temporalesco con locali accumuli abbondanti. Proprio durante il weekend, però, è atteso un tentativo di rimonta dell'alta pressione che, con buona probabilità, ci regalerà una domenica asciutta, ben soleggiata e con temperature massime gradevoli.

Previsioni in linea con quanto scrivono gli esperti di 3bMeteo: "A Milano persiste una spiccata variabilità atmosferica anche nella seconda parte di settimana. Da giovedì a sabato frequenti occasioni per piogge e qualche temporale, ma anche con fasi più asciutte e soleggiate tipiche della variabilità primaverile. I fenomeni temporaleschi localmente potranno anche risultare intensi. Una breve fase di tregua sarà possibile da domenica".

Le previsioni meteo per giovedì a Milano

A Milano giovedì 23 maggio i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 16 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2414m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.