Il maltempo torna a spaventare Milano: altri nubifragi in arrivo, "precipitazioni molto abbondanti"

Ancora temporali. Ancora fenomeni "molto intensi". Il maltempo torna a spaventare Milano e la Lombardia, che nelle prossime ore - tra giovedì e venerdì - si troveranno a fare i conti nuovamente con i nubifragi dopo l'emergenza dei giorni scorsi.

Dal tardo pomeriggio di giovedì - spiegano gli esperti del centro meteorologico lombardo - "c’è la possibilità di rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi alpini, che potrebbero dimostrarsi localmente intensi lungo una striscia di territorio prealpino pedemontano. Abbiamo discreta confidenza circa l’area che potrebbe ospitare i temporali più significativi, che dovrebbero seguire una direttrice dal Novarese all’alto Garda, passando per le pedemontane ed alte pianure di Varesotto, Brianza, Bergamasca, quindi Iseo e Val Camonica", si legge nel loro report.

"Ci appare molto più questionabile l’intensità dei fenomeni, in virtù di una sacca residuale d’aria molto stabile in Val Padana che potrebbe far esitare i moti convettivi. Il rischio principale - sottolineano - sarebbe quello di grandine anche di medie dimensioni e colpi di vento".

"A seguire, una finestra di particolare attenzione va posta su tutti i settori lombardi nel cuore della giornata di venerdì, in particolare dalla tarda mattinata fino al tramonto, allorché un vasto sistema frontale nord atlantico andrà affondando nel Mediterraneo centrale, stimolando contrasti particolarmente violenti nelle regioni tirrenico adriatiche del centro sud Italia. Sulla nostra regione il rischio principale è quello di locali nubifragi, ossia di precipitazioni localmente molto abbondanti", evidenziano gli esperti.

"La grandine è possibile, ma il rischio che abbia dimensioni importanti appare relegato ai settori più orientali e solo in prima fase, dopodiché diventa rapidamente prevalente la criticità idraulica, in particolare nelle medio basse pianure", concludono dal centro meteorologico. Proprio nella giornata di venerdì dovrebbe esserci un calo termico notevole, con temperature minime vicine ai 15 gradi.