Notti 'tropicali' e quasi 40 gradi di giorno: a Milano caldo da bollino rosso

Mattine e pomeriggi infuocati, notti di afa. Il caldo non molla la morsa su Milano, che da giorni fa i conti con le temperature alle stelle. Giovedì, venerdì e il fine settimana non faranno differenza, con le previsioni meteo da "bollino rosso" per il capoluogo lombardo.

"Un'ondata di caldo eccezionale sta interessando gran parte dell'Europa centro occidentale, dove si sono registrati numerosi record storici di caldo, mentre sull'Italia il picco dovrà essere ancora raggiunto nei prossimi giorni", spiega il meteorologo Daniele Berlusconi di 3bmeteo. "Una situazione aggravata dal caldo precoce che abbiamo già sperimentato negli ultimi due mesi oltre che dalla penuria di pioggia che si protrae ormai dallo scorso autunno. In particolare in Lombardia almeno fino a lunedì vivremo giornate da bollino rosso, con temperature diurne sempre superiori ai 35°C nelle località di pianura ma con punte fino a 38-39°C specie nelle giornata di giovedì e venerdì in particolare sulle zone meridionali della regione", sottolinea l'esperto.

"Il disagio fisico sarà notevole anche e soprattutto la sera e la notte quando le temperature rimarranno molto elevate, ben superiori ai 30 gradi nelle ore serali, ma aumenterà l'umidità e dunque la sensazione di afa rispetto alle ore diurne. Vivremo dunque le cosiddette 'notti tropicali' - spiega il meteorologo - e le temperature minime al primo mattino nei grandi centri urbani come Milano e Monza non scenderanno mai al di sotto dei 25°C per diversi giorni".

"Fino all'inizio della prossima settimana infatti non si smorzerà la canicola, anche se ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale sparso sulle Alpi e localmente anche sulle zone prealpine, specie nelle giornata di sabato, ma per una generale rientro a temperature meno estreme dovremo attendere almeno la prossima settimana, quando i modelli matematici lasciano intravedere l'arrivo di correnti atlantiche un po' più temperate anche sul Nord Italia". Fino ad allora, però, le speranze che il caldo lasci Milano sono davvero poche.

E le previsioni sulle temperature lo confermano. Nei prossimi giorni infatti le colonnine di mercurio non scenderanno mai sotto i 26-27°C mentre le massime toccheranno punte di 37-38°C, con le temperature percepite che saranno ancora più alte.